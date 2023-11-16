«Мы на такое не пойдем»: Запад отказывается помогать Украине «победить» Россию

Западу уже не выиграть конфликт на Украине, признают некоторые члены конгресса США. «Чтобы Украина победила, США придется не только придерживаться текущего курса — нам придется поднять свою вовлеченность в разы.
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