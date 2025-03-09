Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и призвала завершить конфликт

Владимир Самборский

Слава Богу - хохлы начинают прозревать. Такая цель у Запада была и раньше, просто о ней так в наглую старались не говорить. Да и все лидеры У. это понимали. Но когда тебе заплатили - надо ведь и отрабатывать!