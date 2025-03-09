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Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и призвала завершить конфликт

Тимошенко возмутилась заявлением Берлина и призвала завершить конфликт

Украинский конфликт необходимо немедленно закончить на «максимально справедливых условиях». Такое мнение 9 марта высказала лидер оппозиционной украинской партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Слава Богу - хохлы начинают прозревать. Такая цель у Запада была и раньше, просто о ней так в наглую старались не говорить. Да и все лидеры У. это понимали. Но когда тебе заплатили - надо ведь и отрабатывать!
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