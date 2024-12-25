"Известия": Трамп и Путин могут встретиться в Катаре, Саудовской Аравии или ОАЭ

Площадками для переговоров Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина могут стать Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - они уже участвуют в качестве посредников между Москвой и Киевом.
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