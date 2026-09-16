Швец: за поджогом приемной могут стоять мошенники с Украины

Юлия Швец не исключает, что за случившимся стоят мошенники с Украины. Их целью могло быть устрашение партийных активистов и срыв деятельности приемной, где гражданам оказывают социальную поддержку и ведут регулярный прием.
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