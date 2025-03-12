Глава МИД Ирана подтвердил получение послания от Трампа

Письмо президента США Дональда Трампа действительно получил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, 12 марта сообщил министр на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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