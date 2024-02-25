Чемпионка Игр Ромашина о деле Валиевой: жизнь на этом не заканчивается, надеюсь

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина обратилась к дисквалифицированной из-за нарушения антидопинговых правил фигуристке Камиле Валиевой и заявила о необходимости ее поддержать.
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