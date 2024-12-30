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Воробьев о 4:1 с «Сочи»: «Добротная игра ЦСКА. Постараемся продолжить победную серию»

Армейцы выиграли 11-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ. «В целом добротная игра с нашей стороны. Несколько контратак во втором периоде мы пропустили, неправильно сыграли.

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