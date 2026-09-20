Астраханские власти обеспечат стипендиями сотню юных деятелей культуры

Региональное правительство сформировало реестр юных талантов, подтвердивших право на ежемесячные стипендии дипломами конкурсов на 2026–2027 учебный год.
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