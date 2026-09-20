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Пункт-А

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Астраханские власти обеспечат стипендиями сотню юных деятелей культуры

Астраханские власти обеспечат стипендиями сотню юных деятелей культуры

Региональное правительство сформировало реестр юных талантов, подтвердивших право на ежемесячные стипендии дипломами конкурсов на 2026–2027 учебный год.

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