18 иллюстраций, которые заставят вас пересмотреть свою жизнь

Иногда одна картинка способна передать больше, чем длинный текст или увлекательная беседа. Швейцарский художник Стефан Шмитц создал серию минималистичных, но очень глубоких работ, которые заставляют зрителя остановиться и задуматься.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии