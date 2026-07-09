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18 иллюстраций, которые заставят вас пересмотреть свою жизнь

18 иллюстраций, которые заставят вас пересмотреть свою жизнь

Иногда одна картинка способна передать больше, чем длинный текст или увлекательная беседа. Швейцарский художник Стефан Шмитц создал серию минималистичных, но очень глубоких работ, которые заставляют зрителя остановиться и задуматься.

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