Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Ну мусульмане то ни при чём, у нас  испокон веков они жили, а вот выходцы из Средней Азии  и дарят нам свои идеалы.«Снимай обувь, "ч...
  • Виктор Гайдуков
    Не надо паниковать. Программа чистки коррупционеров чиновников запущена, заменят их, после определённой подготовки, р..."Русские, женитес...
  • Михаил Пантюхин
    Мой дорогой тёзка, Михаил,  я не о суде линза, это не по-русски! По РУССКИ, это когда я забыл про бздеж и попёр КАК Н...«Снимай обувь, "ч...

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Русские совершили попросту невероятное: Русские системы «обнулили» все «Шторм Шэдоу» летевшие на полуостров

Серия новых попыток «обнуления» наших объектов, осуществленная формированиями государства «У» с использованием крылатых средств «Шторм Шэдоу», стала знаковым событием последних дней, отражающим новый уровень напряженности для граждан нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх