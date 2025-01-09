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«Исчисляется миллиардами»: какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков»

«Исчисляется миллиардами»: какой ущерб понесла Германия после подрыва «Северных потоков»

Германия понесла убытки в размере нескольких миллиардов евро после уничтожения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», рассказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Райнер Ротфус.

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