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Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети

Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети

Советник генерального прокурора Наталья Поклонская опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн, вызвав споры в Сети.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вам-то царь чем не угодил!?  Это не он ваших детей убил. Убили его детей вместе с ним.   Да и при царях Россия росла. После них только уменьшается.
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7 мин.
Сергей Алексеев
А мне нравится и она и что делает...
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5 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
Зависть опасная эмоция. Можете заболеть.
Ответить
4 мин.

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