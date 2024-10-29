Советник генерального прокурора Наталья Поклонская опубликовала пост в необычном образе в преддверии древнего языческого праздника Самайн, вызвав споры в Сети.
Новый образ Поклонской вызвал бурную реакцию в Сети
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Вам-то царь чем не угодил!? Это не он ваших детей убил. Убили его детей вместе с ним. Да и при царях Россия росла. После них только уменьшается.
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7 мин.
Сергей Алексеев
А мне нравится и она и что делает...
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5 мин.
АЛ
Александр Лагуткин
Зависть опасная эмоция. Можете заболеть.
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4 мин.
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