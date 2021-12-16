Что такое глэмпинг и почему сегодня это актуально?

#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем)Друзья, летний сезон уже наступил, смягчается режим карантина, а это значит, что у нас появляется возможность наслаждаться свежим воздухом, пением птиц, солнечными лучами и даже ветром.