Что такое глэмпинг и почему сегодня это актуально?

#хакнем_стиль ( самая стильная рубрика Хакнем)Друзья, летний сезон уже наступил, смягчается режим карантина, а это значит, что у нас появляется возможность наслаждаться свежим воздухом, пением птиц, солнечными лучами и даже ветром.
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