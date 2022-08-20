ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).