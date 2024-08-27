Страна и люди
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Страна и люди

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Десантники предотвратили высадку ДРГ ВСУ на берегу Кинбурнской косы

Десантники предотвратили высадку ДРГ ВСУ на берегу Кинбурнской косы

Противотанковые расчеты артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» предотвратили высадку диверсионно-разведывательных групп ВСУ на берег Кинбурнской косы в Херсонской области.

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