Американец убедился в лживости этикетки на бутылке шампуня

Пользователь Reddit рассказал, как не поверил сыну, который жаловался, что шампунь щиплет глаза. Чтобы убедиться в обратном, он капнул средство себе в глаза и пожалел об этом — ощущения оказались невыносимыми.
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