«Единая Россия» помогает развивать сферу образования

Партия ведет работу сразу по нескольким направлениям: обновляются школы и детские сады, ЕР добивается дополнительных гарантий для педагогов, помогает молодым учителям и предлагает решения, сокращающие излишнюю нагрузку.
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