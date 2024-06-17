МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине пониманием разных мнений

Во время недавнего "мирного саммита" по украинскому конфликту, который состоялся в Швейцарии, Индия решила не подписывать итоговый документ, поскольку считает, что только те решения, которые приемлемы для обеих сторон конфликта, могут привести к долгосрочному урегулированию проблемы.