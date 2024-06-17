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МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине пониманием разных мнений

МИД Индии объяснил участие страны в саммите по Украине пониманием разных мнений

Во время недавнего "мирного саммита" по украинскому конфликту, который состоялся в Швейцарии, Индия решила не подписывать итоговый документ, поскольку считает, что только те решения, которые приемлемы для обеих сторон конфликта, могут привести к долгосрочному урегулированию проблемы.

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Комментарии
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павел верхотуров
Интересно, что скажет Медведев на участие Индии в саммите. Вспомнились его &quot;угрозы&quot; участникам данного собрания.
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15 час.
star
у России только три друга-Армия,Флот и ее Народ
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14 час.
t
tolip
Индусы,это индусы их не как не назовём..🤢
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13 час.

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