Песков: Ни один город не может быть полностью застрахован от терроризма

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков во время традиционного брифинга с представителями СМИ подчеркнул, что ни один город и ни одна страна в мире не могут быть полностью застрахованы от терроризма.
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