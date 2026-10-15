В Минобороны России заявили, что расчёты 2С3 «Акация» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.
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