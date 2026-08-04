Palisades Fire Fraud: Man Headed To Prison After Scamming $64K Out Of FEMA An East Hollywood man is headed to federal prison for a year and a day after collecting more than $64,000 in wildfire disaster relief on a Pacific Palisades home he had no connection to whatsoever.
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