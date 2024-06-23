Курьера телефонных мошенников, обманувшего тамбовчанку, отправили в колонию строгого режима

В Тамбовской области вынесен приговор ранее судимому 28-летнему жителю Воронежа, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.
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