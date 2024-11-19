2025 год Зеленой Деревянной Змеи: время перемен и мудрых решений Ольга ВайленкоВосточный календарь уже давно завоевал популярность благодаря своей символике и способности предсказывать тенденции каждого года.
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