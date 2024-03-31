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ГТРК Татарстан

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В Татарстане прошел традиционный Республиканский ифтар

В Татарстане прошел традиционный Республиканский ифтар

Идет третья декада священного месяца Рамадан. У мусульман продолжается строгий пост. В пятницу в Татарстане прошел традиционный Республиканский ифтар — тысячи верующих вместе провели разговение и коллективный намаз.

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