Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

Global Look Press/IMAGO/snapshot-photography/T.See Вице-канцлер ФРГ и министр экономики страны от партии "Зеленые" Роберт Хабек заявил, что европейские страны готовы ввести пошлины против Соединенных Штатов, если американский лидер Дональд Трамп обложит пошлинами товары из Евросоюза.