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"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

"Леща получил, лэээ наказан": Затулин защищает мигрантов, а они продолжают террор в России

Фото: коллаж Царьграда Депутат Затулин выступил против законопроекта о запрете приёма в школы России детей иностранцев, не знающих русского языка, пока в стране продолжается "марафон" насилия и террора над русскими школьниками.

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Комментарии
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sss
кто его выбрал? Не пора ли отозвать за утрату доверия???
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18 час.
ВЖ
Валерий Жидков
Видимо хорошо заносят Затулину, если он горой за иноземных тварей. Может надо проверить на коррупционную составляющую его любовь к этим тварям.
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18 час.
Александр
По себе не суди.
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14 час.

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