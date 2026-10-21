На панели приборов любого современного автомобиля есть кнопки, которые большинство водителей не использует.
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кто написал, пусть тот по ссылке и переходит.