РИАН: Джаралла связал атаку на Запорожскую АЭС с поражениями ВСУ

Украинские войска накануне совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию. По мнению крымского политического эксперта Владимира Джараллы, это связано с поражением ВСУ на поле боя, пишет РИА Новости.
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