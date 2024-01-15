Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос о публикациях в сети по поводу самолётов А-50 и Ил-22 ВКС РФ

Информация о якобы имевшем месте инциденте стала поступать в сеть со ссылкой на украинских депутатов ВРУ.
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