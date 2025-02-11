В российском регионе объявили угрозу беспилотников ВСУ

Бусаргин: в Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ На территории Саратовской области после поступления информации от Минобороны РФ объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
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