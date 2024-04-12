Российско-турецкий бизнес-форум объединит на своей площадке более 500 участников

Российско-турецкий бизнес-форум, организованный Школой Бизнеса «Синергия» совместно с Ассоциацией экспортеров и импортеров, объединит на своей площадке представителей бизнеса двух стран для сотрудничества в новых глобальных условиях.
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