Дмитрук: Зеленский, говоря о территориальных уступках, не признает ошибок

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках своих заявлений о возможных территориальных уступках не намерен признавать собственные промахи, даже наиболее неблагоприятный для Киева сценарий развития событий Зеленский представит как свою победу.
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