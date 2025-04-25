Правила въезда в Таиланд вновь меняются – какие новшества ожидаются с 1 мая 2025 года Евгения КомароваС 1 мая 2025 года граждане России, посещающие Таиланд, столкнутся с новыми требованиями при въезде в страну.
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