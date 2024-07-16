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Мария Голубкина призналась, что является родной дочерью Миронова

Мария Голубкина призналась, что является родной дочерью Миронова

Дочь Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, пошла по стопам своей мамы. На протяжении всей жизни она сталкивается с постоянными вопросами и предположениями о том, является ли Андрей Миронов ее биологическим отцом.

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