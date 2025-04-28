Автобус с паломниками перевернулся: 55 пассажиров, женщины в реанимации

Авария с автобусом, перевозившим 55 паломников, произошла на трассе М-8 «Холмогоры». Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о госпитализации 10 человек, одна женщина в тяжелом состоянии.
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