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Лишь Месси и Давид Сильва забивают в топ-5 лиг Европы каждый год с 2005-го

Лионель Месси стал вторым, кто забивает в топ-лигах на протяжении последних 19 лет. Форвард «ПСЖ» поразил ворота «Анжера» (2:0) в 18-м туре Лиги 1.

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