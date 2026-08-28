В Барнауле пройдет финал Всероссийского конкурса современной песни

Проект в родной регион привезет Александр Балыков - певец, композитор и продюсер вокальной группы ViVA С 18 по 20 сентября 2026 года в Барнауле состоится финал Всероссийского конкурса современной песни при поддержке Министерства культуры РФ.
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