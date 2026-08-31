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Антифашист

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С Трабера сняли обвинение в убийстве и выпустили из СИЗО

С Трабера сняли обвинение в убийстве и выпустили из СИЗО

Уголовное преследование в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера по делу об убийстве выборгского депутата Александра Петрова прекращено.

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