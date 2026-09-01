Индия: Один человек был ранен, и около 30 объектов недвижимости были подожжены после того, как неизвестные вооруженные люди совершили нападение на деревни Тапон Куллен, Тапон Хуноу и Пипурам, в которых преобладают этнические наги, в районе Кангпокпи штата Манипур рано утром.