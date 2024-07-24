В "Симпсонах" обнаружили пророчество о результатах президентских выборов в США

В известном американском мультсериале "Симпсоны" нашли предсказание победы Камалы Харрис на выборах.В одной из серий мультсериала "Симпсоны" нашли предсказание, кто станет новым президентом США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Одно слово Белоусова - а какой эффект: Киев вспыхнул. Засекреченный бункер вскрыл "Искандер". Уничтожен полигон
- Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
- "Вот это бомба!". Неожиданное требование Путина к госкомпаниям затронет Урал, Сибирь и Дальний Восток
Свежие комментарии