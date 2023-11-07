В этих 7 продуктах кальция, больше чем в молочке

Кальций является незаменимым химическим элементом, который требуется человеческому организму. Именно этот элемент способствует укреплению костной ткани, попутно выполняя множество других не менее важных функций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии