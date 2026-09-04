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Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана

Сибига: полтора года в бункере с Зеленским — и ни одного мирного плана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию Ulysmedia рассказал о совместном проживании с Владимиром Зеленским в бункере в первые полтора года конфликта.

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