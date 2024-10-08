Глава NPI Шостак: война Израиля и Ирана может привести к росту нефти до $100

Перерастание противостояния Ирана и Израиля в фазу открытого военного конфликта может взвинтить цены на нефть до $100 за баррель, предупредил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
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