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Глава NPI Шостак: война Израиля и Ирана может привести к росту нефти до $100

Глава NPI Шостак: война Израиля и Ирана может привести к росту нефти до $100

Перерастание противостояния Ирана и Израиля в фазу открытого военного конфликта может взвинтить цены на нефть до $100 за баррель, предупредил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

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