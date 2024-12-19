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Американист — о словах Келлога: Киев не готов к переговорным процессам

Американист — о словах Келлога: Киев не готов к переговорным процессам

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта.

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