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На февральском референдуме должна быть высокая явка - ЦИК

На февральском референдуме должна быть высокая явка - ЦИК

Центральная избирательная комиссия ожидает высокую явку на референдуме в феврале. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач.

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