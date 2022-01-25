На февральском референдуме должна быть высокая явка - ЦИК

Центральная избирательная комиссия ожидает высокую явку на референдуме в феврале. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач.
Центральная избирательная комиссия ожидает высокую явку на референдуме в феврале. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач.
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