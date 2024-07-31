Вышел на утреннюю пробежку, а попал на тихую охоту 😳😳😳 Житель Кумертау наткнулся на целое гнездо гигантских грибов-дождевиков, когда готовился к полумарафону.
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Вышел на утреннюю пробежку, а попал на тихую охоту 😳😳😳 Житель Кумертау наткнулся на целое гнездо гигантских грибов-дождевиков, когда готовился к полумарафону.