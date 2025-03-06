Погба отказался играть за «Зенит»

Футболист даже не стал приезжать в Санкт-Петербург для прохождения медкомиссии. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию об интересе петербургского клуба к полузащитнику Полю Погба.
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