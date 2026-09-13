Правда или ложь: у Сергея Светлакова проблемы со здоровьем?

Появились слухи, что у 48-летнего Сергея Светлакова начались проблемы со здоровьем. По крайней мере, именно так считают фанаты актера, заметив, что он почти не появляется сейчас на публике.
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