Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела о совершении мигрантом преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Челябинской области

Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по обвинению гражданина Республики Таджикистан в изнасиловании и совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, с которой последний познакомился в социальных сетях (ст.
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