5 рецептов, как приготовить тефтели, чтобы захотелось добавки

Тефтели – блюдо, которое нравится практически всем без исключения. Его с удовольствием едят не только взрослые, а и дети, даже те, кто привык устраивать капризули за столом, отказываясь есть предложенные по отдельности мясо и рис.
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